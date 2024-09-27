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وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب
وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب
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لحظة بلحظة.. الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته على مختلف المناطق
2024-09-27 | 05:27
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لحظة بلحظة.. الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته على مختلف المناطق
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لحظة بلحظة.. الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته على مختلف المناطق
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