مراسلة الجديد: غارة عنيفة في هذه الاثناء على جرود شمسطار غربي بعلبك

وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب

وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب