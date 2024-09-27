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وزير خارجية فرنسا يصل إلى لبنان مساء الأحد
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وزير خارجية فرنسا يصل إلى لبنان مساء الأحد
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وزير خارجية فرنسا يصل إلى لبنان مساء الأحد
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خارجية
فرنسا
لبنان
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وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب
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