بالفيديو - مشهد الدمار في الضاحية الجنوبية عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل."







