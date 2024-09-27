بالفيديو - مشهد الدمار في الضاحية الجنوبية عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة

مشهد الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. وأعمال رفع الانقاض مستمرة في المكان المستهدف pic.twitter.com/G3geXWQWd8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 27, 2024
مشهد الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. وأعمال رفع الانقاض مستمرة في المكان المستهدف pic.twitter.com/G3geXWQWd8
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل."