"الإشتراكي" دان العدوان على بلدة بعذران الشوفيّة: لضرورة الهدوء وضبط النفس

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:



"إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يدين العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة بعذران الشوفيّة، كجزء من العدوان المستمر على كل لبنان، فإنه يشدد على ضرورة الهدوء وضبط النفس والتحلي بأعلى درجات الوعي والتضامن الوطني في مواجهة محاولات العدو لإثارة الفتنة واستهداف كل اللبنانيين، وأن يركن الجميع إلى الدولة وأجهزتها المعنية والجيش والقوى الأمنية فوق كل التحديات.

وإذ يتوجه الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعزية بالشهداء الذين قضوا في هذه الغارة، راجياً الشفاء العاجل للجرحى، فإنه يُكبِر عالياً في أبناء الجبل مواقفهم الوطنية وتضحياتهم، إلى جانب أبناء الجنوب والبقاع والضاحية".