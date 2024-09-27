الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:58
بالفيديو - مغادرة وفود دول عدة مع بدء خطاب نتنياهو
08:34
وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل: فدا لبنان وبس!
06:41
على طريق المطار: تهديد إسرائيلي للإخلاء.. والجديد تتحقق
00:10
بدلات مواقف السيارات: قفزة بنسبة 400%
2024-09-26
بالفيديو - مناقيش مجانية للنازحين.. والشيف انطوان يقدم طن طحين!
محليات
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعدران في الشوف أدت إلى إستشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 بجروح
2024-09-27 | 17:30
A-
A+
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعدران في الشوف أدت إلى إستشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 بجروح
مقالات ذات صلة
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح
وزارة الصحة: غارات العدو المتتالية على حارة حريك أدت في حصيلة غير نهائية إلى إستشهاد 6 أشخاص وإصابة و91 بجروح
وزارة الصحة العامة: بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 شخصاً
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعدران في الشوف أدت إلى إستشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 بجروح
محليات
الصحة:
العدو
الإسرائيلي
بعدران
الشوف
إستشهاد
أشخاص
وإصابة
بجروح
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف جرود سعدنايل في البقاع
لحظة بلحظة.. الجديد تواكب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته على مختلف المناطق
اقرأ ايضا في محليات
21:24
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية
21:24
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية
21:12
قصف عنيف جداً يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
21:12
قصف عنيف جداً يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
20:52
مراسلة الجديد: أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية حتى الآن
20:52
مراسلة الجديد: أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية حتى الآن
يحدث الآن
عربي و دولي
21:30
جوزيب بوريل: كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو
محليات
21:24
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية
عربي و دولي
21:14
وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
21:24
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية
20:52
مراسلة الجديد: أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية حتى الآن
11:01
مراسلة الجديد: الغارات الـ 4 إستهدفت فرق الدفاع المدني التي كانت تعمل على فتح طريق معبر مطربة عند الحدود اللبنانية السورية في الهرمل المقفلة جراء الغارات السابقة
2024-09-26
بالفيديو - الجيش الاسرائيلي ينشر عملية استهداف الضاحية الجنوبية
11:38
المتحدث بإسم جيش العدو: إستهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية
15:18
أحداث متسارعة عقب العدوان الكبير على الضاحية الجنوبية.. الجديد تواكب أبرز التطورات
بالفيديو
بالفيديو
19:34
مشاهد من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
16:44
ليلة صعبة وإنذار أول من نوعه.. ماذا في آخر التطورات عقب ضربة الضاحية الجنوبية؟
15:25
مراسلة الجديد تنقل المشهد من محيط السفارة الأميركية في عوكر
15:18
أحداث متسارعة عقب العدوان الكبير على الضاحية الجنوبية.. الجديد تواكب أبرز التطورات
13:59
الجديد في تغطية مفتوحة.. رصد لآخر المعطيات المتعلّقة بعدوان الضاحية
13:17
صور حصرية لموقع الغارات غير المسبوقة على الضاحية الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:41
على طريق المطار: تهديد إسرائيلي للإخلاء.. والجديد تتحقق
محليات
06:41
على طريق المطار: تهديد إسرائيلي للإخلاء.. والجديد تتحقق
عربي و دولي
18:22
بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله
عربي و دولي
18:22
بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله
عربي و دولي
00:28
ماذا قال نتنياهو عن وقف النار مع لبنان؟
عربي و دولي
00:28
ماذا قال نتنياهو عن وقف النار مع لبنان؟
محليات
11:29
بالفيديو - لحظة استهداف الغارات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية قبل قليل
محليات
11:29
بالفيديو - لحظة استهداف الغارات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية قبل قليل
عربي و دولي
12:15
6 مبانٍ سُوّيت بالارض جراء الغارات العنيفة على الضاحية.. والمستهدف نصرالله!
عربي و دولي
12:15
6 مبانٍ سُوّيت بالارض جراء الغارات العنيفة على الضاحية.. والمستهدف نصرالله!
محليات
17:45
بالفيديو - قصف إسرائيلي على الضاحية.. وإعلان من العدو
محليات
17:45
بالفيديو - قصف إسرائيلي على الضاحية.. وإعلان من العدو
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024