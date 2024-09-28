بالفيديو - صبيحة الاعتداءات الاسرائيلية تكشف حجم الدمار في الضاحية الجنوبية

صبيحة الاعتداءات تكشف حجم الدمار في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/InpvB5PpsF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 28, 2024
صبيحة الاعتداءات تكشف حجم الدمار في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/InpvB5PpsF
صدر عن حركة حماس البيان التالي: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي ارتقى شهيداً مع ثلة من إخوانه القادة، في معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس، وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني.