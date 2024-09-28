بالفيديو - غارة تستهدف منطقة حرجية بين بحمدون وصوفر بجبل لبنان

غارة تستهدف منطقة حرجية بين بحمدون وصوفر بجبل لبنان pic.twitter.com/5cssM0lEKj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 28, 2024
غارة تستهدف منطقة حرجية بين بحمدون وصوفر بجبل لبنان pic.twitter.com/5cssM0lEKj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 28, 2024
غارة تستهدف منطقة حرجية بين بحمدون وصوفر بجبل لبنان pic.twitter.com/5cssM0lEKj
صدر عن حركة حماس البيان التالي: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي ارتقى شهيداً مع ثلة من إخوانه القادة، في معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس، وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني.