الجديد في موقع الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية منذ قليل في محيط كنيسة مار مخايل ... للمتابعة مباشرة:

نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس" الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، قائلاً: "رحل الحبيب والأخ، رمز المقاومة والمقاومين في العصر الحديث، رحل تاركاً خلفه مدرسة من العزّ والكرامة والمقاومة، ليس الوقت للحزن الآن ولا للبكاء، الوقت للنهوض ولإكمال المسيرة والصمود.
صدر عن حركة حماس البيان التالي: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي ارتقى شهيداً مع ثلة من إخوانه القادة، في معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس، وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني.