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محليات

ميشال عون نعى السيد نصرالله: قائد مميز وصادق وصديق شريف

2024-09-28 | 09:22
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ميشال عون نعى السيد نصرالله: قائد مميز وصادق وصديق شريف
ميشال عون نعى السيد نصرالله: قائد مميز وصادق وصديق شريف


ميشال عون نعى السيد نصرالله: قائد مميز وصادق وصديق شريف

أشار الرئيس ميشال عون عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" الى أنه "بإستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يفقد لبنان قائداً مميزاً وصادقاً، قاد المقاومة الوطنية على دروب النصر والتحرير، فكان اميناً لوعده، وفياً لشعبه الذي بادله حباً وثقة والتزاماً.
واذا كانت يد العدو قد نالت منه وهو في منتصف مسيرته الوطنية، فإنه سيلاقي ربه مطمئناً لما حقّقه طوال سنوات من النضال والمقاومة الى أن سلّم الامانة الى شباب لم يبخلوا يوماً بدمائهم دفاعاً عن ارضهم.
وفيما افتقدُ على الصعيد الشخصي صديقاً شريفاً كانت لي معه وقفات عدة لمصلحة لبنان وشعبه، ارى ان ما يشهده  وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء الى اعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها  الخلاص الحقيقي.
أسكن الله الشهيد الكبير فسيح جنانه، والعزاء لعائلته، للمقاومة، لكل محبّيه،  ولكل لبنان".
ميشال عون نعى السيد نصرالله: قائد مميز وصادق وصديق شريف

محليات

ميشال عون

السيد حسن نصرالله

حزب الله

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