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محليات

سعد الحريري: إغتيال السيد نصرالله عمل جبان.. والمطلوب التعالي فوق الخلافات

2024-09-28 | 09:28
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سعد الحريري: إغتيال السيد نصرالله عمل جبان.. والمطلوب التعالي فوق الخلافات
سعد الحريري: إغتيال السيد نصرالله عمل جبان.. والمطلوب التعالي فوق الخلافات

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:


"اغتيال السيد حسن نصرالله ادخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا، نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة. رحم  الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس.  لبنان يبقى فوق الجميع. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت. وتخفيف معاناة شعبنا واهلنا من كل المناطق اولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية. والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا. المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان".
سعد الحريري: إغتيال السيد نصرالله عمل جبان.. والمطلوب التعالي فوق الخلافات

محليات

سعد الحريري

السيد حسن نصرالله

حزب الله

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