أرسلان يتّصل بجنبلاط: لتحصين الساحة الداخلية والحفاظ على الاستقرار في الجبل ولبنان

أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، وتباحثا في خلاله في التطورات الحاصلة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

