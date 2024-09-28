شيخ العقل معزياً استشهاد نصرالله: للوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات



أصدرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز بيان تعزية باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه. وتقدم سماحة الشيخ سامي أبي المنى، رئيس المجلس المذهبي، بخالص التعازي والمواساة من قيادة حزب الله وجمهوره، ومن الشعب اللبناني عمومًا.





في البيان، أكد أبي المنى على "التضامن الكامل مع عوائل الشهداء والجرحى وسائر المدنيين الذين قضوا في هذا الاعتداء الآثم". ودعا إلى "إعلاء شأن الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي وروح الأخوة الجامعة في مواجهة العدوان الذي ينافي كل القيم والمبادئ الإنسانية".



كما دعا إلى أن "يتغلب صوت العقل والحكمة على أصوات التحريض والقتل والتدمير"، مشددًا على ضرورة حفظ أرواح الأبرياء وممتلكاتهم وصون الكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في لبنان والمنطقة.