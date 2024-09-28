اللواء ابراهيم في وداع السيد: كم نحن بحاجة إلى حكمتك وعظمتك وسماحتك في هذه اللحظات

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في وداع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله:





"سماحة السيد،

في هذه اللحظات الصعبة، كم نحن بحاجة إلى حكمتك وعظمتك وسماحتك وعطائك.

الوضع يزداد صعوبة، فاخرج إلى الناس، شدّ من أزرهم، وامنحهم نفحة من القوة ليواجهوا بها قلقهم وخوفهم على مستقبل تحجبه عنهم غبار انهيارات مساكنهم.

اخرج إليهم بغضبك وابتسامتك التي تنزل على قلوبهم بردًا وسلامًا.

سماحة الشهيد،

اخرج، لملم جراحهم وكفكف دموعهم وسر بهم إلى النصر حيث اعتادوا أن ينهوا كل مسير لهم معك.

الناس الذين خدمتهم من اشفار العيون حتى نجاعة الدم

سيظل هؤلاء أمانة الوطن في أعناق حماة الوطن"