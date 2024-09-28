بري نعى السيد نصرالله: كل الكلمات التي يمكن أن تقال تعجز عن وصف حبك للوطن

بوريل: رسالتي الأساسية اليوم هي أن الاتحاد الاوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني للتغلب على التهديدات والتحديات التي تواجهه قدر الإمكان أما الحرب في غزة فهي مأساة مروعة لا يمكن وصفها بالكلمات