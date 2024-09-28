بهاء الحريري: ما حصل ويحصل في لبنان اليوم يؤكد ألا خيار سوى خيار الدولة ومؤسساتها

وأضاف: "ما حصل ويحصل في لبنان اليوم يؤكد أن لا خيار سوى خيار الدولة ومؤسساتها، وعلى حزب الله أن يسلم سلاحه للدولة وأن يلتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية واتفاق الطائف بكافة بنوده، وعلينا كلبنانيين أن نبدأ بوضع خطة عمل واضحة للمرحلة القادمة لاستعادة الدولة وهيبتها وقرارها وحمايتها والحفاظ على كافة أراضيها وحماية مواطنيها".

وختم: "نحن ننتمي إلى مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدرسة الاعتدال والعيش المشترك التي أرادت دائماً بناء الدولة والحفاظ عليها وعلى مقدراتها وشعبها والحفاظ على مؤسساتها وتحييدها عن الصراعات الخارجية، ونؤكد أن المسيرة مستمرة."