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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعتذر عن كل تقصير قد حصل وسنتخذ سلسلة إجراءات لتقديم المعالجات الضرورية إنسانياً واجتماعياً بهدف دعم أهالينا
2024-09-28 | 12:36
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعتذر عن كل تقصير قد حصل وسنتخذ سلسلة إجراءات لتقديم المعالجات الضرورية إنسانياً واجتماعياً بهدف دعم أهالينا
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محليات
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