ميقاتي: تبقى الدولة هي الحاضنة لأبنائها ونحن مدعوون لتجديد وحدتنا وانتخاب رئيس للجمهورية وهذه مسؤولية جامعة فالخطر يهددننا جميعنا

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر قيادة الجيش: للسنة الثانية على التوالي يغيب الاحتفال التقليدي في الأول من آب ويفتقدُ الملعب الأخضر في ثكنة شكري غانم في الفياضية رئيس البلاد محاطاً بأركان الدولة وهو يسلّم السيوف للضباط المتخرجين