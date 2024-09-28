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الجيش الأردني: الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو مسيّرات أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية
الجيش الأردني: الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو مسيّرات أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية
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لا صحة للخبر المتداول على بعض مواقع التواصل عن تحذير لسكان أحد الأبنية في بشامون
2024-09-28 | 14:30
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لا صحة للخبر المتداول على بعض مواقع التواصل عن تحذير لسكان أحد الأبنية في بشامون
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لا صحة للخبر المتداول على بعض مواقع التواصل عن تحذير لسكان أحد الأبنية في بشامون
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