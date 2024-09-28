اتصال هاتفي بين السيسي وميقاتي.. ماذا في تفاصيله؟

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان .