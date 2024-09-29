ميقاتي تلقى إتصالاً من نظيره العراقي.. وتأكيد على إستمرار الدعم

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي جدد"موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".