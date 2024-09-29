ميقاتي: سنقوم بتنظيم العمليات المرتبطة بصرف الأموال وسنتشاور مع هيئة الشراء العام بهذا الأمر وسيم اتخاذ الإجراءات اللازمة

وزارة الاتصالات: عدد من المشتركين تلقى رسائل نصية مشبوهة عبر مزوّد خدمة محلّي على الفور تم التدقيق في ما حصل وتكوين ملف متكامل أودِع لدى الجهات المعنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة