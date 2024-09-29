قبلان: من اغتال السيد نصرالله أراد اغتيال لبنان

وسأل: كيف يكون الحياد ولبنان يتعرض للإبادة منذ عقود ولم يحرك احد ساكناً، والمؤسسات الدولية والأممية عاجزة أصلاً كما نرى وترون اليوم.

كما أكد المفتي أن من اغتال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يريد اغتيال لبنان، والحل بحماية لبنان والتضحية من أجله، توازياً مع تضامن وطني وإنقاذ سياسي يليق بهذه المرحلة الأخطر من تاريخ لبنان.