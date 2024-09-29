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محليات

بعد السيد نصر الله.. الحزب ينعي القائد الجهادي الكبير علي كركي

2024-09-29 | 07:33
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بعد السيد نصر الله.. الحزب ينعي القائد الجهادي الكبير علي كركي
بعد السيد نصر الله.. الحزب ينعي القائد الجهادي الكبير علي كركي


صدر عن حزب الله البيان التالي:

"بكل فخر واعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الى أهل المقاومة والشهداء، القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة حسين عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها.  
لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة. 
نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الامام الخامنئي ومن جميع المجاهدين وعوائل المجاهدين والشهداء بشهادة هذا القائد الكبير، ونتوجه خصوصاً لعائلته الشريفة بالعزاء وأن يمنّ عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والأخرة".
 
بعد السيد نصر الله.. الحزب ينعي القائد الجهادي الكبير علي كركي

محليات

حزب الله

علي كركي

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مصدران لـ "رويترز": جثمان السيد نصر الله الذي إنتُشل سليم
حزب الله: نزف القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي الذي إستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك

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