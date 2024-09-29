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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعلبك - الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح
2024-09-29 | 11:48
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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعلبك - الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح
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