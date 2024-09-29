شعبة المعلومات توقف مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة وتحذر من فبركة هكذا رسائل تثير الذعر بين المواطنين

مراسل الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهيدين اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا

مراسل الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهيدين اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا