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2024-09-29 | 17:32
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وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح
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