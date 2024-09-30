القوات اللبنانية : مظلة الأمان الوحيدة للبنانيين هي الدولة

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان أن “ما يجمع البلد بعد النكبة التي ألمّت به هو الدستور والمؤسسات، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه والفورية تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وفاقًا لهذا الدستور، وأن يصار بعدها إلى تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الدستور والقرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان”.



