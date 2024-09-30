قاسم: المقاومة ستواصل مواجهة العدو وسنخرج منتصرين

وتابع: "ايها المجاهدون انتم المنتظرون اعلموا ان نصرالله بيننا دائما وابدا"، كاشفا انه "خلافا لما ذكره العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة مع نصرالله، فقدنا قائدنا الأمين بالإضافة للشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان من الحرس الثوري"، مؤكداً "استمرار الحزب بجهاده ومتابعة منظومة القيادة والسيطرة ما كان يتابعه نصرالله بدقة عالية".

كما أضاف: "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو ونثق انه لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين، والمقاومة ستواصل مواجهة العدو مساندة لغزة ودفاعا عن لبنان وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين، ورغم فقدان عدد من القادة ورغم الاعتداءات على المدنيين لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة"

كذلك، لفت إلى أن "اسرائيل لن تتمكن من ان تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله اعلامهم حلم لن يصلو اليه، وسنختار أمينا عاماً للحزب في اقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة في الحزب"