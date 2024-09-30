ميقاتي: مستعدون لتطبيق الـ 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، "اننا على استعداد لتنفيذ قرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".
وكشف ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية"، مشيرا الى انه "أكدنا عل موقفنا بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية والعربية والقاضي بوقف إطلاق النار وبداية البحث بتطبيق القرار 1701 ونحن نقبل بكل ما ورد بالبيان وهذا موقف لبنان الرسمي".