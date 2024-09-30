"الصحة" نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جدد شجب استهداف العدو الإسرائيلي للهيئات الاسعافية حيث أدت غارة معادية على مركز للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية إلى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح.

