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محليات

"الصحة" نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

2024-09-30 | 06:41
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&quot;الصحة&quot; نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
"الصحة" نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان جدد شجب استهداف العدو الإسرائيلي للهيئات الاسعافية حيث أدت غارة معادية على مركز للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية إلى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح.

إن وزارة الصحة العامة تنعى الشهداء الشجعان وتحيي إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لاعاقتهم عن مهمتهم الاسعافية. 
وتأسف الوزارة لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الاسعاف.
"الصحة" نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر:نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

محليات

وزارة الصحة

لبنان

إسرائيل

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مرسوم لميقاتي بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين... التفاصيل على الرابط:
التغطية مستمرة... الجديد تعاين مكان الغارة التي استهدفت منطقة عين الدلب شرق صيدا

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور.‏ ​

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