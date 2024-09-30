جنبلاط: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار

استنكر الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل حالياً في لبنان، قائلاً: "لا تجرؤ أي قوة على إدانة السيد نتنياهو".



"نحن ننتظر"، حسب ما يقول جنبلاط في حديث لـ"راديو فرانس"، لافتاً إلى أن "هناك لاجئون في كل مكان لأنهم فقدوا كل شيء في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وعبّر جنبلاط عن أسفه لأنه "لا تجرؤ أي قوة على إدانة نتنياهو، لا فرنسا ولا أميركا ولا أحد، فهو يفعل ما يريد، ويقتل مَن يريد، بحجة مكافحة الإرهاب".

وختم جنبلاط: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار"، معتقدًا أن لبنان لن يعود إلى الحرب الأهلية وأنه يجب إعادة بناء الدولة اللبنانية، متسائلاً: "لماذا هذا الشبح دائماً؟ لدينا مؤسسات، دولة، جيش، قوى أمن قوية، لكننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار لنتمكن من الحوار، وانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة. تحت النار وتحت القنابل لا يمكننا فعل أي شيء مع 2000 قتيل ومليون نازح".