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محليات

بري: لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع هوكستين

2024-09-30 | 10:12
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بري: لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع هوكستين
بري: لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع هوكستين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع الوسيط الأميركي اموس هوكستين من مسار ينتهي بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وتنفيذ القرار الدولي 1701".

 لكنه رفض بشدة في المقابل ربط وقف النار بمسار الانتخابات الرئاسية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، معتبراً أن "لا علاقة لأحد بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية ومن غير المسموح التدخل فيه، لأنه موضوع سيادي. ومع أننا نرحب بأي مساعدة إلا أننا نرفض أية تدخلات ومحاولات إملاء".

وقال بري بعيد لقاءات مهمة، أجراها مع وزير خارجية فرنسا، ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن بعده قائد الجيش العماد جوزف عون: "لقد أبلغنا الوزير الفرنسي بالموقف اللبناني الملتزم مضامين نداء الدول العشر الداعي إلى وقف النار وتطبيق القرار 1701 فوراً على الأسس التي تم التوافق عليها مع الموفد الأميركي".

وإذ أكد تطابق الموقف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتأييده ما صدر عنه، أوضح رداً على سؤال أن التواصل مع «حزب الله» قائم، وأن الحزب "ليس بعيداً عن هذا التوجه".

وقال بري: "هذه المبادرة التي طرحتها سابقاً، كنت توافقت عليها مع السيد حسن نصر الله بالتفصيل، وهذا التوافق مازال ساري المفعول".

 

بري: لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع هوكستين

محليات

لبنان

نبيه بري

إسرائيل

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