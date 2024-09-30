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وزارة الصحة: 7 شهداء و 22 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع
2024-09-30 | 17:07
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وزارة الصحة: 7 شهداء و 22 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع
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