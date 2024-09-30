بالفيديو - اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الواقعة بين المريجة- الليلكي في الضاحية الجنوبية

بدأ جيش العدو في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعيد ساعات قليلة من غارات معادية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت أحياء عدة، وعقب أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.