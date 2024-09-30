بالفيديو - اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الواقعة بين المريجة- الليلكي في الضاحية الجنوبية

بعدسة "سبوتنيك": اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الواقعة بين المريجة- الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/nm4P5k5Elx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 30, 2024
بعدسة "سبوتنيك": اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الواقعة بين المريجة- الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/nm4P5k5Elx
بدأ جيش العدو في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعيد ساعات قليلة من غارات معادية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت أحياء عدة، وعقب أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع وزير حرب العدو يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.