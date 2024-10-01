مراسل الجديد: بلدة الخيام تتعرض ومحيطها في هذه الاثناء لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال

بدأ جيش العدو في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعيد ساعات قليلة من غارات معادية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت أحياء عدة، وعقب أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع وزير حرب العدو يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.
استهدفت غارة اسرائيلية منزل مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان منير المقدح في مخيم عين الحلوة بصيدا ما ادى الى وقوع اصابات، فيما كان المقدح غير متواجد داخل المنزل لحظة الغارة .