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محليات

مراسل الجديد: بلدة الخيام تتعرض ومحيطها في هذه الاثناء لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال

2024-09-30 | 21:28
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مراسل الجديد: بلدة الخيام تتعرض ومحيطها في هذه الاثناء لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال
مراسل الجديد: بلدة الخيام تتعرض ومحيطها في هذه الاثناء لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال

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مراسل الجديد: بلدة الخيام تتعرض ومحيطها في هذه الاثناء لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال

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