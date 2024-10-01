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محليات

إطلالة قاسم رسمت معالم خطة الحزب.. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-10-01 | 00:03
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إطلالة قاسم رسمت معالم خطة الحزب.. ماذا في أسرار الصحف؟
إطلالة قاسم رسمت معالم خطة الحزب.. ماذا في أسرار الصحف؟

إطلالة قاسم رسمت معالم خطة الحزب.. ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

ولّدت كلمة الشيخ نعيم قاسم بعض الحيرة اذ كان متوقعاً منه ان يعلن موعد تشييع السيد حسن نصرالله وان يحدد موقفاً اولياً من طهران لكن ذلك لم يحصل ما فسره مراقبون بشدة الارتباك وقد بدا عليه ذلك باستعماله منديلا يمسح فيه وجهه تكراراً.
سأل وزير سابق معارض عن انفاق “حزب الله” وما اذا كانت موجودة فعلاً ولماذا لم يجتمع المسؤولون فيها، الا اذا كانت موجودة في مناطق جنوبية فقط ولا يمكن القيادات الوصول اليها.
بعد احتكاكات متعددة ولكن محدودة بين النازحين الشيعة ومواطنيهم من مذاهب اخرى، نشبت خلافات امس بين الاولين والنازحين السوريين في غير منطقة.
حاول نازحون في بيروت امس خلع ابواب فندق البريستول ما يهدد الاملاك الخاصة بالاعتداءات في غياب اجراءات رادعة من الاجهزة المعنية.
ازدادت اعمال السرقة من الاماكن التي نزح منها اهلها وتبين ان كثيرين من السارقين من جنسيات غير لبنانية.
كان لافتاً ان يرحب النظام السوري بالنازحين اللبنانيين وتسهيل مرورهم وعرقلة عودة السوريين الى بلادهم اذ يتوجب عليهم تسوية اوضاعهم لقاء دفع مبالغ مالية بالدولار.

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الجمهورية

إستبعد ديبلوماسي عضو في لجنة بارزة أن يكون الوقت مناسباً للمضي قدماً في مسألة حساسة معطلة.
دعت أكثر من جهة إلى مبادرة الدولة، على الأقل، إلى تطبيق القانون بحزم في مواجهة مستغلي حاجات المواطنين ورفع الأسعار بوحشية وبلا ضمير.
أجرى حزب بارز تغييراً جذرياً في بروتوكولاته الأمنية خصوصاً في ما يتعلّق منها بطرق التواصل على كل المستويات.

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اللواء

أصر رئيس دولة اوروبية صديقة على إرسال موفده الى بيروت دون إبطاء، نظراً لخطورة الوضع والبحث مع المسؤولين عن حلولً.
أخلت عناصر معروفة منازلها في القرى الجنوبية المتقدّمة، منعاً لمزيد من الاستهدافات والاغتيالات.
لا يخفي مطلعون من ان فرص موظف كبير غير مدني، عادت الى الواجهة صعوداً، باتجاه الرئاسة الاولى..

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البناء

قال مرجع دبلوماسي إن الموقف الأميركي من العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يشبه الموقف الأميركي من عملية رفح مرّة ضد ومرّة بشروط ومرة أخذنا علماً، وهي محدودة، ولذلك لا نمانع ثم ربما تتوسّع وفقاً لمسار الأمور والكلام عن الورقة الأميركية الفرنسية شبيه بالكلام عن مبادرة بايدن مطاط قابل للتعديل وفقاً لموازين القوى ودرجة ارتياح الاحتلال لها، ولذلك يقول المرجع الكلمة الفصل بانتظار أول اختبار برّي جدّي على الحدود، وعندما تفرض المقاومة معادلاتها يتلوّن الأميركي بما يتناسب مع النتيجة.
أثنت مراجع سياسيّة لبنانيّة على الإطلالة الهادئة والواضحة والموجزة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والتي رسمت معالم خطة حزب الله للمرحلة الانتقاليّة التي قد تمتد من أيام إلى أسابيع ريثما يستعيد الحزب زمام المبادرة ويُنهي تشكيلاته القيادية والداخلية ويتخذ الترتيبات الأمنية المناسبة بناء على دروس الأيام الماضية ويكون جاهزاً للانطلاق بقيادة أمين عام جديد ورؤية واضحة وخطط عملية جاهزة. ويكفي للمرحلة الانتقالية برأي المراجع ما أعلنه الشيخ قاسم لجهة تأكيد جاهزية المنازلة البريّة وسلامة القدرة الصاروخيّة ومنظومة السيطرة والقيادة، أما السقف السياسيّ فهو الثبات عند دور جبهة الإسناد والحفاظ على المناخات الإيجابية الداخلية حول المقاومة وبيئتها.

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إطلالة قاسم رسمت معالم خطة الحزب.. ماذا في أسرار الصحف؟

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