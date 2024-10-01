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ميقاتي يرأس في هذه الأثناء إجتماعاً وزارياً وإدارياً في إطار الإجتماعات المفتوحة بشأن معالجة أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان
2024-10-01 | 04:25
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ميقاتي يرأس في هذه الأثناء إجتماعاً وزارياً وإدارياً في إطار الإجتماعات المفتوحة بشأن معالجة أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان
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