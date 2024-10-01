ميقاتي يرأس في هذه الأثناء إجتماعاً وزارياً وإدارياً في إطار الإجتماعات المفتوحة بشأن معالجة أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان

ميقاتي: الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل" كما كانت عليه وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة اصلا