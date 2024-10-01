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محليات

بري يطالب بجسر جوي لإغاثة لبنان وكسر الحصار الإسرائيلي

2024-10-01 | 06:55
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بري يطالب بجسر جوي لإغاثة لبنان وكسر الحصار الإسرائيلي
بري يطالب بجسر جوي لإغاثة لبنان وكسر الحصار الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على ضرورة قيام الوزارات والهيئة العليا للإغاثة بدورها الفعّال في تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي ظل اقتراب فصل الشتاء، دعا إلى توفير خدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية.

كما أشاد بري بجهود الحكومة رغم الإمكانات المحدودة، وطالب بجهد مضاعف لتنفيذ النداء الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدول المانحة.

وجدد شكره للدول العربية والأجنبية التي قدمت مساعدات فورية، مطالباً الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين المواد الإغاثية وكسر الحصار المفروض على لبنان.

كذلك، وجه تحية تقدير للبنانيين وكل القوى السياسية والجمعيات الأهلية الذين استضافوا النازحين، مشدداً على ضرورة تجنب أي تعدٍ على الأملاك الخاصة.

ودعا الصليب الأحمر الدولي واللبناني للقيام بواجباتهما في إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.   

بري يطالب بجسر جوي لإغاثة لبنان وكسر الحصار الإسرائيلي

محليات

نبيه بري

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الجيش الإسرائيلي

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