بري يطالب بجسر جوي لإغاثة لبنان وكسر الحصار الإسرائيلي

كما أشاد بري بجهود الحكومة رغم الإمكانات المحدودة، وطالب بجهد مضاعف لتنفيذ النداء الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدول المانحة.

وجدد شكره للدول العربية والأجنبية التي قدمت مساعدات فورية، مطالباً الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين المواد الإغاثية وكسر الحصار المفروض على لبنان.

كذلك، وجه تحية تقدير للبنانيين وكل القوى السياسية والجمعيات الأهلية الذين استضافوا النازحين، مشدداً على ضرورة تجنب أي تعدٍ على الأملاك الخاصة.

ودعا الصليب الأحمر الدولي واللبناني للقيام بواجباتهما في إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.