"لم ترد تقارير عن اشتبكات بين الجيش الاسرائيلي والحزب".. هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أنه "لم ترد تقارير عن اشتباكات بين قوات الجيش التي دخلت لبنان وحزب الله، وتم الإعداد للغارات في الأشهر الأخيرة وستدعمها القوات الجوية والمدفعية".
وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن "هدفنا التعامل مع معاقل حزب الله وهي مصادر محتملة لإطلاق هجوم على شمال إسرائيل، والجيش بدأ مساء أمس تنفيذ غارات محدودة ومحددة الهدف في قرى بلبنان قرب الحدود".
وأضاف "التوغل البري الأوسع في لبنان ليس مطروحا على الطاولة".