"لم ترد تقارير عن اشتبكات بين الجيش الاسرائيلي والحزب".. هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أنه "لم ترد تقارير عن اشتباكات بين قوات الجيش التي دخلت لبنان وحزب الله، وتم الإعداد للغارات في الأشهر الأخيرة وستدعمها القوات الجوية والمدفعية".