معلومات الجديد : اللقاء الثلاثي في عين التينة وضع خارطة طريق داخلية للحل والدعوة الى جلسة انتخاب رئيس

مراسل الجديد: الشهيد حسن جعفر هو شقيق محمد قصير الذي استشهد في الغارة على الجناح يوم أمس وهما شقيقا أحمد قصير الذي يسميه حزب الله فاتح عهد الاستشهاديين واستشهد عام 1982