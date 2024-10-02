مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى ستة بعد استشهاد أربعة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، وتتم معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.
جاء في صحيفة "المدن":
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، ان الأمين لـ حزب الله السيد حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.