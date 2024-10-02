مراسلة الجديد: غارة جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى ستة بعد استشهاد أربعة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، وتتم معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.