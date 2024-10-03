"قوموا باخلاء بيوتكم فوراً".. أدرعي في تحذير جديد لأهالي الجنوب

كتب المتحدث بايم جيش العدو في تغريدة عبر "إكس": تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان: الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر الشرقية, زوطر الغربية"



وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم



كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه.



قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر.

سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم."