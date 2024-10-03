الدويهي: للعودة إلى الدولة ومؤسساتها وانتخاب رئيس إنقاذي اصلاحي سيادي
كتب النائب ميشال الدويهي في تغريدة عبر "إكس": "الناس فعليا بتضامنهم ومساندتهم ومساعدتهم لبعضهم البعض "لموا" البلد وسبقوا كل النداءات وحسناً فعلوا، لذلك يجب ان نكون وسنكون على قدر هذه المسؤولية وبمستوى هذه الوحدة الوطنية لنعود جميعنا موحدين إلى الدولة والدستور والقانون".
وأضاف: "لن ننسى ما حصل ولكن اليوم الأولية هي تقوية اللحمة بين اللبنانيين عبر تمكين سياسي "للغة سياسية مشتركة". لغة مبنية حالياً وقائمة حصرا على العودة الى الدولة ومؤسساتها فقط، هذه العودة تبدأ، قبل كل شيء، بإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية إنقاذي اصلاحي سيادي بأسرع وقت ممكن يوقف الحرب فوراً ويشكل حكومة طوارئ".