الدويهي: للعودة إلى الدولة ومؤسساتها وانتخاب رئيس إنقاذي اصلاحي سيادي

كتب النائب ميشال الدويهي في تغريدة عبر "إكس": "الناس فعليا بتضامنهم ومساندتهم ومساعدتهم لبعضهم البعض "لموا" البلد وسبقوا كل النداءات وحسناً فعلوا، لذلك يجب ان نكون وسنكون على قدر هذه المسؤولية وبمستوى هذه الوحدة الوطنية لنعود جميعنا موحدين إلى الدولة والدستور والقانون".

