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وزير الخارجة الأردني أيمن الصفدي يدعو إلى دعم مبادرة ميقاتي وتطبيق القرار الدولي 1701
وزير الخارجة الأردني أيمن الصفدي يدعو إلى دعم مبادرة ميقاتي وتطبيق القرار الدولي 1701
المقاومة الإسلامية: عدد العبوات الناسفة التي فجرناها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بلغ 4 عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو
المقاومة الإسلامية: عدد العبوات الناسفة التي فجرناها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بلغ 4 عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو
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محليات
وزير الصحة فراس الأبيض: أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية
2024-10-03 | 08:16
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وزير الصحة فراس الأبيض: أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية
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