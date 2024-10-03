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المقاومة الإسلامية: عدد العبوات الناسفة التي فجرناها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بلغ 4 عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو
2024-10-03 | 09:28
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المقاومة الإسلامية: عدد العبوات الناسفة التي فجرناها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بلغ 4 عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو
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المقاومة الإسلامية: عدد العبوات الناسفة التي فجرناها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بلغ 4 عبوات وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو
محليات
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ليل وفجر الضاحية تحت القصف الإسرائيلي.. والمناطق المستهدفة
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