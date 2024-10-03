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مراسل الجديد: اشتباكات بين المقاومين وجنود العدو على محور العديسة ميسكاف عام
مراسل الجديد: اشتباكات بين المقاومين وجنود العدو على محور العديسة ميسكاف عام
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مراسلة الجديد: وصول ميقاتي إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
2024-10-03 | 12:30
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مراسلة الجديد: وصول ميقاتي إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
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الجديد:
ميقاتي
بكركي
للقاء
البطريرك
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