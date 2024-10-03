ميقاتي دعا القوى السياسية إلى لقاء حواري
أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى أنه "كما في كلِ مرّةٍ يتعرّضُ فيها وطنُنَا الغالي لمخاطرَ وجوديةٍ نأتي إلى هذا الصرحِ الوطني والتاريخي لنسترشدَ بحكمةِ صاحبِ الغطبةِ البطريرك الراعي".
وأكد ميقاتي أن "المطلوب رئيس جمهورية يمثل أغلبية اللبنانيين، دون تحد لاحد، والنقطة الاساسية هي انتخاب رئيس لا يكون مع فريق ضد فريق وهذا ما هو مطلوب في الوقت الحاضر"
وحث "دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان".
وأضاف ميقاتي: "ندعو القوى السياسية إلى لقاء حواري وترك الخلافات السياسية جانباً".