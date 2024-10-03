لبنان يأكد ضرورة إضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته لحفظ السلام والأمن الدوليين

بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالبيان الصادر اليوم عن اعضاء الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، وهم الجزائر، سويسرا، اليابان، جمهورية كوريا، غويانا، سلوفينيا، مالطا، الإكوادور، سييراليون، والموزمبيق، والذي يتضمن التالي: